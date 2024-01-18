В Хорезме виновные в сожжении 138 деревьев и кустарников должны возместить более 756 млн сумов

Санкция данной статьи предусматривает штраф от 150 до 200 БРВ или обязательные общественные работы от 300 до 360 часов либо исправительные работы от 2 до 3 лет, либо ограничение свободы от 1 до 3 лет или лишение свободы до 3 лет.