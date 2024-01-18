В Хорезме виновные в сожжении 138 деревьев и кустарников должны возместить более 756 млн сумов

Ранее в социальных сетях распространилась информация о сжигании деревьев в Шаватском районе Хорезмской области. В областном управлении экологии, охраны окружающей среды и изменения климата изучили данную ситуацию.
В ходе изучения выяснилось, что на территории фермерского хозяйства, расположенного в махалле «Гулистон», были повреждены и сожжены 119 различных видов декоративных деревьев и 19 кустарников.
Таким образом, были нарушены требования ст. 21 Закона «Об охране природы», ст. 37 Закона «Об охране и использовании растительного мира» и ст. 20 Закона «Об охране атмосферного воздуха».
Согласно постановлению правительства, сумма ущерба, нанесенного растительному миру, составила 456 млн 20 тыс. сумов, а сумма возмещения ущерба — 756 млн 200 тыс. сумов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 198 УК РУз (Умышленное повреждение, потрава, уничтожение посевов, леса, деревьев или других растений, причинившее крупный ущерб).
Санкция данной статьи предусматривает штраф от 150 до 200 БРВ или обязательные общественные работы от 300 до 360 часов либо исправительные работы от 2 до 3 лет, либо ограничение свободы от 1 до 3 лет или лишение свободы до 3 лет.
В случае возмещения причиненного материального ущерба в трехкратном размере не применяется наказание в виде ограничения и лишения свободы.