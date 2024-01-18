В Таганроге 39-летний мужчина умер во время угона «ГАЗели»

В Таганроге угонщику стало плохо за рулем «ГАЗели», мужчина вышел из машины и умер. Об этом рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.
Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел днем 17 января. Все началось в селе Андреево-Мелентьево. 29-летний водитель автофуогона «ГАЗ 3009z5» занимался разгрузкой, оставив ключи в салоне, и в какой-то момент его автомобиль начал движение.
Осознав, что произошел угон, мужчина бросился за помощью к водителю «УАЗа». Началась погоня, параллельно о случившемся сообщили в дежурную часть ГИБДД.
Въехав в Таганрог «ГАЗ» резко остановился на Николаевском шоссе. Угонщик вышел и упал без сознания. Прохожие, которые заметили неладное, поспешили на помощь и провели реанимацию, но усилия оказались тщетными. Мужчина скончался до прибытия скорой помощи.
Сотрудники Госавтоинспекции были на месте происшествия спустя несколько минут после внезапного происшествия.
— Как выяснилось, нарушителю было 39 лет. Ранее его уже судили за «Незаконные приобретение, хранение и перевозку наркотических средств» (ч. 1 ст. 228 УК РФ), «Неправомерное завладение автомобилем или иным ТС без цели хищения (угон)» (ч. 1 ст. 166 УК РФ) и «Грабеж» (ч. 2 ст. 161 УК РФ). Сейчас обстоятельства случившегося проясняют сотрудники полиции, — рассказали в УГИБДД.