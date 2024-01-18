В Таганроге 39-летний мужчина умер во время угона «ГАЗели»

— Как выяснилось, нарушителю было 39 лет. Ранее его уже судили за «Незаконные приобретение, хранение и перевозку наркотических средств» (ч. 1 ст. 228 УК РФ), «Неправомерное завладение автомобилем или иным ТС без цели хищения (угон)» (ч. 1 ст. 166 УК РФ) и «Грабеж» (ч. 2 ст. 161 УК РФ). Сейчас обстоятельства случившегося проясняют сотрудники полиции, — рассказали в УГИБДД.