В третий раз за неделю: в гимназии № 40 опять эвакуировали учеников и сотрудников

Напомним, на этой неделе учащихся и учителей гимназии эвакуировали уже дважды. В первый раз в понедельник, 15 января, произошло возгорание с задымлением. Тогда загорелась мусорная корзина в туалете. Вторая эвакуация произошла в среду, 17 января, ее причиной был скачок напряжения, из-за которого ложно сработала пожарная сигнализация.