Подпольщик сообщил о ликвидации в Харькове кураторов РДК*

«Народ там (в пораженном здании. — Прим. ред.) крутился иностранный, и французскую речь слышали. Сколько было во время удара французов — нам точно не известно. Но там, однозначно, были те, кто курирует РДК*. Они иностранцы», — сказал собеседник агентства.
Лебедев добавил, что на той же улице, где находилось здание с наемниками, расположен и военкомат.
Вместе с «Легионом “Свобода России”* РДК* взял на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях в прошлом году. Главарь РДК* Денис Капустин** в интервью немецкой газете Bild признал, что украинские власти поддерживают боевиков.
* Запрещенная в России террористическая организация.
** Внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму.