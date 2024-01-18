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Подпольщик сообщил о ликвидации в Харькове кураторов РДК*

ДОНЕЦК, 18 янв — РИА Новости. Среди иностранных наемников, ликвидированных в Харькове российским ударом, были кураторы «Русского добровольческого корпуса»*, боевики которого участвовали в нападении на Брянскую и Белгородскую области, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных подпольщиков.
Харьков
Источник: Главное управление ДСНС Харькова

«Народ там (в пораженном здании. — Прим. ред.) крутился иностранный, и французскую речь слышали. Сколько было во время удара французов — нам точно не известно. Но там, однозначно, были те, кто курирует РДК*. Они иностранцы», — сказал собеседник агентства.

Лебедев добавил, что на той же улице, где находилось здание с наемниками, расположен и военкомат.

РДК* входит в украинское националистическое диверсионное подразделение «Кракен», сформированное главарями полка «Азов»* и военной разведкой Украины, заявлял РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на агентурные данные и предоставив соответствующие видеокадры из Харьковской области, на которых во главе колонны с флагами РДК* ехал БТР с флагом «Кракена».

Вместе с «Легионом “Свобода России”* РДК* взял на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях в прошлом году. Главарь РДК* Денис Капустин** в интервью немецкой газете Bild признал, что украинские власти поддерживают боевиков.

* Запрещенная в России террористическая организация.

** Внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму.