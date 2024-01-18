Подпольщик сообщил о ликвидации в Харькове кураторов РДК*

«Народ там (в пораженном здании. — Прим. ред.) крутился иностранный, и французскую речь слышали. Сколько было во время удара французов — нам точно не известно. Но там, однозначно, были те, кто курирует РДК*. Они иностранцы», — сказал собеседник агентства.