Сын погибшего на пожаре в новосибирской гимназии № 10 рассказал подробности

Об этом Сиб.фм рассказал его сын Александр.
Мужчина подтвердил, что его отец работал в «Школе Частного Сыска и Охраны “АББ-Профи” в качестве замдиректора, а в настоящий момент исполнял обязанности директора. До этого был заведующим интерната при Сибирском кадетском корпусе.
По словам собеседника, в ближайшее время тело погибшего должен забрать катафалк, а на следующий день назначена экспертиза.
«Завтра проведут судмедэкспертизу, вскроют. Но, я так понял, когда туда спустился, судя по расположения тела, отец задохнулся. Он не сгорел», — отметил Александр.
Напомним, пожар в здании гимназии случился утром 18 января. Выяснилось, что возгорание распространилось из подвального помещения, где располагалась частная школа охранников. Там проводились сварочные работы. СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что учеников новосибирской гимназии № 10 после пожара перевели на дистанционку.