Звезду «Мужское / Женское» будут судить за ложный терроризм в Волгограде

Жительница юга Волгограда предстанет перед Красноармейским райсудом 6 февраля. Судя по карточке дела, женщину обвиняют по трем эпизодам статьи 207 УК РФ — фигурантка несколько раз звонила в экстренные службы и сообщала о готовящихся терактах. Однако позже выяснялось, что сообщения ложные.
Впрочем, знаменита Валентина Максимова — а как выяснили журналисты bloknot-volgograd.ru, это именно она — не криминальным настоящим, а звездным прошлым. Волгоградка была участницей передачи «Мужское / Женское». В 2019 году ее авторы разбирались с отцами детей многодетной мамы, двое из которых записаны на экс-супруга женщины. Однако он не желал их содержать, поскольку сомневался насчет отцовства в отношении девочки и был убежден: мальчик точно от другого.
Валентина и сама не была до конца уверена — чьи же эти малыши. Ведь во время замужества она навещала в колонии своего друга сердца Андрея Шкута, отбывающего наказание в колонии строгого режима за попытку убийства. Действительно ли младший малыш волгоградки от него, так и не выяснилось — образца ДНК сиделец не предоставил. Но в процессе подготовки передачи было точно установлено — бывший муж не имеет к обоим детям никакого отношения. Ранее стало известно, что избившего двушку-полицейского в аэропорту Волгограда ждет примерное наказание.