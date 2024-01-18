Звезду «Мужское / Женское» будут судить за ложный терроризм в Волгограде

Валентина и сама не была до конца уверена — чьи же эти малыши. Ведь во время замужества она навещала в колонии своего друга сердца Андрея Шкута, отбывающего наказание в колонии строгого режима за попытку убийства. Действительно ли младший малыш волгоградки от него, так и не выяснилось — образца ДНК сиделец не предоставил. Но в процессе подготовки передачи было точно установлено — бывший муж не имеет к обоим детям никакого отношения. Ранее стало известно, что избившего двушку-полицейского в аэропорту Волгограда ждет примерное наказание.