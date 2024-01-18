В аварийном доме в Нефтяниках осталась только одна жительница

Дом на улице 50 лет Профсоюзов, 81, в котором из-за его состояния был введён режим ЧС, отказывается покидать единственная жительница. Ещё вчера таких семей было три.
«У нас осталась только одна квартира. Проблемная осталась одна гражданка, единственное жилое помещение. Она остаётся в доме», — рассказал порталу Om1.ru Павел Умрихин, заместитель прокурора САО г. Омска.
Отметим, что женщина категорически отказывается покидать жилье, поскольку она прописана в этом доме. Но, как рассказали нашему изданию в прокуратуре, женщина не является собственницей помещения, а значит не имеет право на получение каких-либо компенсаций. Собственником является внук омички, которому было выделено жильё в маневренном фонде.
«Прокуратура оказала правовую помощь в подготовке искового заявления, внук женщины подал в суд самостоятельно. 19 декабря требования судом были удовлетворены. Суд обязал департамент жилищной политики предоставить мужчине другое благоустроенное помещение. Он единственный собственник и может рассчитывать только на имеющиеся квадраты (не меньше), а это с учётом мест общего пользования 23,5 кв. м., сама комната 16,9 кв. м. Пока мужчине предоставлено жильё в маневренном фонде», — рассказал Павел Умрихин.
Переезжать вместе с внуком в маневренное жильё омичка отказывается, хотя ей предлагают помощь в организации переезда.