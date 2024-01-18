В аварийном доме в Нефтяниках осталась только одна жительница

«Прокуратура оказала правовую помощь в подготовке искового заявления, внук женщины подал в суд самостоятельно. 19 декабря требования судом были удовлетворены. Суд обязал департамент жилищной политики предоставить мужчине другое благоустроенное помещение. Он единственный собственник и может рассчитывать только на имеющиеся квадраты (не меньше), а это с учётом мест общего пользования 23,5 кв. м., сама комната 16,9 кв. м. Пока мужчине предоставлено жильё в маневренном фонде», — рассказал Павел Умрихин.