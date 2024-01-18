«Залезла на подоконник и встала в оконном проеме на 6 этаже»: в Стерлитамаке произошло ЧП с 2-летней девочкой

В башкирском городе Стерлитамак двухлетняя девочка едва не погибла, упав с большой высоты. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
Согласно версии дознания, в минувшем июне мама малышки ночью ушла из дома и оставила дочь без присмотра в расположенной на шестом этаже квартире с открытыми окнами.
По версии дознания, в июне 2023 г. женщина ушла ночью из дома, оставив без присмотра свою 2-летнюю дочь в квартире с открытыми окнами, расположенной на шестом этаже. Утром девочка залезла на подоконник и встала в оконном проеме. К счастью, ее вовремя заметили жители соседнего дома, которые вызвали сотрудников специальных служб.
В отношении нерадивой матери было возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Она признала свою вину. Материалы дела направлены в стерлитамакский мировой суд для рассмотрения по существу.
Сейчас ребенок находится в социальном учреждении. Органы опеки и попечительства направили в суд иск об ограничении и лишении родительских прав матери и отца малолетней.