«Залезла на подоконник и встала в оконном проеме на 6 этаже»: в Стерлитамаке произошло ЧП с 2-летней девочкой

По версии дознания, в июне 2023 г. женщина ушла ночью из дома, оставив без присмотра свою 2-летнюю дочь в квартире с открытыми окнами, расположенной на шестом этаже. Утром девочка залезла на подоконник и встала в оконном проеме. К счастью, ее вовремя заметили жители соседнего дома, которые вызвали сотрудников специальных служб.