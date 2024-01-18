Уфимку осудят за убийство 19-летней работницы магазина

Все случилось 4 марта, когда пьяная женщина пришла в магазин «Нижегородка» и без всякой причины дважды ударила молодую девушку ножом в грудь. Нападавшую остановил другой покупатель, который удерживал убийцу до приезда сотрудников полиции. Несчастная скончалась в больнице через пять дней.