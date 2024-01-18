Уфимку осудят за убийство 19-летней работницы магазина

По вине горожанки погибла 19-летняя работница продуктового магазина.
Все случилось 4 марта, когда пьяная женщина пришла в магазин «Нижегородка» и без всякой причины дважды ударила молодую девушку ножом в грудь. Нападавшую остановил другой покупатель, который удерживал убийцу до приезда сотрудников полиции. Несчастная скончалась в больнице через пять дней.
По данным пресс-службы следственного комитета Башкортостана, уфимка призналась, что совершила преступление, чтобы попасть в следственный изолятор, где находилась ее подруга. Материалы удела направили в суд для рассмотрения по существу.
В ходе следствия обвиняемая пояснила, что пошла на преступление в связи с тем, что желала попасть в следственный изолятор, где содержалась её знакомая.