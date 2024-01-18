Алиханов потребовал отчитаться о расследовании ДТП на Киевской, где погибла девочка

В региональной ГИБДД не смогли публично отчитаться о ходе расследования аварии на Киевской, где насмерть сбили школьницу. Губернатор Антон Алиханов задал вопрос представителям ведомства на оперативном совещании в региональном правительстве в четверг, 18 января.
«Что у нас с делом по наезду, когда девочка умерла на Киевской? Следствие идёт? А сколько оно будет продолжаться? Там медицинские экспертизы какие-то назначены? Поручение дайте, чтоб мне помощники доложили на эту тему», — распорядился Алиханов, обращаясь к начальнику региональной ГИБДД Алексею Верёвкину.
Ранее в областном минздраве не подтвердили, что у водителя BMW во время аварии случился инсульт.
17 ноября водитель внедорожника протаранил остановку общественного транспорта на ул. Киевской, где ждали автобус семилетняя Полина и её 49-летний дедушка. Девочка погибла, у мужчины тяжёлые травмы. По факту ДТП возбудили уголовное дело.