Алиханов потребовал отчитаться о расследовании ДТП на Киевской, где погибла девочка

«Что у нас с делом по наезду, когда девочка умерла на Киевской? Следствие идёт? А сколько оно будет продолжаться? Там медицинские экспертизы какие-то назначены? Поручение дайте, чтоб мне помощники доложили на эту тему», — распорядился Алиханов, обращаясь к начальнику региональной ГИБДД Алексею Верёвкину.