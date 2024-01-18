Избиение раздетого пермского школьника на морозе оказалось пранком

«Сотрудники ПДН нашли детей, которые бегали по улице за раздетым мальчиком. Ими оказались учащиеся одной из школ в Кондратово. Подросткам по 11, 12 и 14 лет. Мальчик, который бегал раздетым заявил, что снял одежду сам. Он хотел заболеть и не ходить в школу», — рассказали в полиции.
В полиции отмечают, что по факту публикации видео, где один раздетый школьник бежит, а другие его догоняют и пинают, продолжается проверка. Ранее эту историю взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил пермским следователям возбудить уголовное дело.