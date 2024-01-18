Избиение раздетого пермского школьника на морозе оказалось пранком

Сотрудники ПДН нашли детей, которые бегали за раздетым мальчиком по улице в мороз и пинали его. Оказалось, что все они дружат между собой, а снял одежду школьник, чтобы заболеть и не ходить в школу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.