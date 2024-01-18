Их учреждения эвакуировали сотрудников и детей. Оперативные службы проверили здание, информация о минировании не подтвердилась.
В последний раз в Краснодаре из-за ложного сообщения о минировании эвакуировали школу № 94. Это произошло в конце ноября прошлого года.
Вячеслав Рыжков.
В Краснодаре из-за угрозы минирования эвакуировали школу
Днем в четверг, 18 января, в Краснодаре эвакуировали школу № 45. Поступила информация с угрозой минирования здания, сообщает МЦУ города.
Их учреждения эвакуировали сотрудников и детей. Оперативные службы проверили здание, информация о минировании не подтвердилась.