В Краснодаре из-за угрозы минирования эвакуировали школу

Их учреждения эвакуировали сотрудников и детей. Оперативные службы проверили здание, информация о минировании не подтвердилась.



В последний раз в Краснодаре из-за ложного сообщения о минировании эвакуировали школу № 94. Это произошло в конце ноября прошлого года.



Вячеслав Рыжков.