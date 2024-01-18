Очевидцы могли снять беспилотник над портом Петербурга

Сбитый беспилотник упал у причалов «Петербургского нефтяного терминала» (ПНТ) в Угольной гавани в Кировском районе Петербурга в ночь на 18 января. Резервуары с нефтепродуктами не повреждены, среди людей также никто не пострадал. Крупных судов в момент падения на причале терминала не было. Предприятие работает в штатном режиме.