Очевидцы могли снять беспилотник над портом Петербурга

Видеозапись, на которой, предположительно, виден беспилотник в небе над портом Петербурга, сделали читатели «Фонтанки» в ночь на 18 января. Очевидцы сняли полет летательного аппарата в Кировском районе Петербурга. Предположительно, на кадрах портовая территория Вольный остров недалеко от Угольной гавани.
Сбитый беспилотник упал у причалов «Петербургского нефтяного терминала» (ПНТ) в Угольной гавани в Кировском районе Петербурга в ночь на 18 января. Резервуары с нефтепродуктами не повреждены, среди людей также никто не пострадал. Крупных судов в момент падения на причале терминала не было. Предприятие работает в штатном режиме.
Аппарат — самолётного типа c размахом крыльев 6 метров, оснащенный поршневым двигателем внутреннего сгорания. Сбили его, по данным Минобороны, в Ленобласти, а упал он в Петербурге, сообщал 47news.