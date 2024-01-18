В омском суде рассмотрят заказ на убийство жены 51-летнего директора стройфирмы

— По версии следствия в январе 2023 года 51-летний житель Омска, не желая делить совместно нажитое имущество (квартиру и машину) со своей супругой в ходе бракоразводного процесса, предложил коллеге помочь в поиске исполнителя ее убийства, которое должно было выглядеть, как «ограбление», для чего требовалось еще и похитить имущество жертвы. Желая помочь другу, прораб обратился к ранее судимому жителю Алтайского края, с которым даже отбывал наказание в местах лишения свободы, и предложил за 1 млн рублей совершить преступление, — сообщают материалы дела. Для оплаты услуг киллера жадный супруг оформил банковский кредит и перевел их в качестве аванса. Киллер же не торопился исполнять обещанное — он преспокойно тянул время и тратил деньги в свое удовольствие. А когда финансы иссякли, и вовсе обратился в полицию.