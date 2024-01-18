Новосибирцев предупредили о пирамиде по мотивам сериала «Слово пацана»

Новосибирцам предлагают сделать взнос в криптовалюте в размере около 10 долларов. Взамен участник получает токены (собственная криптовалюта мошенников). По заверению организаторов, токены постоянно растут в цене, впоследствии их можно продать и заработать огромные суммы. Причем заработок будет увеличиваться в разы быстрее, если в команде будет расти количество участников.