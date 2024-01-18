Новосибирцев предупредили о пирамиде по мотивам сериала «Слово пацана»

Мошенники запустили рекламу пирамиды по мотивам сериала «Слово пацана». Ссылку на сайт проекта распространяют через соцсети и по электронной почте.
Новосибирцам предлагают сделать взнос в криптовалюте в размере около 10 долларов. Взамен участник получает токены (собственная криптовалюта мошенников). По заверению организаторов, токены постоянно растут в цене, впоследствии их можно продать и заработать огромные суммы. Причем заработок будет увеличиваться в разы быстрее, если в команде будет расти количество участников.
В Сибирском ГУ Центрального банка РФ отмечают, что лжепроект не имеет отношения к нашумевшему сериалу. А организаторы исчезнут при получении оптимального количества взносов.
В настоящее время проект «Слово пацана» внесен в список организаций с признаками пирамиды.