В Новокуйбышевске сгорела цистерна с нефтепродуктом, один человек пострадал

«По прибытии к месту вызова было установлено, что на отдельно отстоящей погрузо-разгрузочной площадке произошло возгорание одной цистерны с нефтепродуктом», — говорится в сообщении.



Возгорание на площади один кв. м было локализовано в 13:03 (MSK+1) и через несколько минут полностью ликвидировано. Разгерметизации цистерны не было, технологический процесс не нарушен.



Никто не погиб. В результате происшествия пострадал один человек. Он госпитализирован. У него диагностирован ожог. Огонь тушили 68 человек и 22 единицы техники.



Георгий Портнов.