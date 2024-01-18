«По прибытии к месту вызова было установлено, что на отдельно отстоящей погрузо-разгрузочной площадке произошло возгорание одной цистерны с нефтепродуктом», — говорится в сообщении.
Возгорание на площади один кв. м было локализовано в 13:03 (MSK+1) и через несколько минут полностью ликвидировано. Разгерметизации цистерны не было, технологический процесс не нарушен.
Никто не погиб. В результате происшествия пострадал один человек. Он госпитализирован. У него диагностирован ожог. Огонь тушили 68 человек и 22 единицы техники.
Георгий Портнов.
В Новокуйбышевске сгорела цистерна с нефтепродуктом, один человек пострадал
Пожар на территории погрузо-разгрузочной площадки произошел в Самарской области в четверг днем. Сообщение о происшествии в Новокуйбышевске на ул. Промышленная, 70, поступило на пульт дежурного в 11:20 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
«По прибытии к месту вызова было установлено, что на отдельно отстоящей погрузо-разгрузочной площадке произошло возгорание одной цистерны с нефтепродуктом», — говорится в сообщении.