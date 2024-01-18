Появилось видео из воронежского кафе «Ампир», куда якобы не пустили участников СВО

— С первых слов после своего появления в вестибюле заведения именно она, находясь в возбужденном состоянии, заявляла, что мы не хотим пускать бойцов в форме, и дважды поднималась в зал, утверждая, что в зале ее ждут гости в военной форме. Растерявшиеся от такого заявления, сотрудники заведения сказали, что проконсультируются с руководством, и через несколько минут сообщили этой женщине о нашей готовности принять названных ею гостей. Этого на опубликованном видео, естественно, не осталось. Таким образом, получается, что мы не допустили в заведение тех, кто к нам и не приходил, — говорится в комментарии кафе.