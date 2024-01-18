Появилось видео из воронежского кафе «Ампир», куда якобы не пустили участников СВО

Администрация гранд-кафе «Ампир» в Воронеже поделилась видеозаписями с камер наблюдения, сделанными в среду, 17 января.
Ранее в социальных сетях и СМИ появились заявления, что в этот день кафе хотела посетить компания, в которой были участники специальной военной операции и волонтер.
Девушка-волонтер в социальных сетях утверждала, что им было отказано в обслуживании, поскольку часть военнослужащих была в военной форме. В администрации заведения в свою очередь ответили, что в этот день к ним не приходили военнослужащие.
РИА «Воронеж» опубликовало официальный комментарий представителей заведения. В администрации кафе подчеркнули, что российские военнослужащие посещают и будут посещать заведение на общих основаниях. Поведение девушки там назвали провокационным и спекулятивным.
— С первых слов после своего появления в вестибюле заведения именно она, находясь в возбужденном состоянии, заявляла, что мы не хотим пускать бойцов в форме, и дважды поднималась в зал, утверждая, что в зале ее ждут гости в военной форме. Растерявшиеся от такого заявления, сотрудники заведения сказали, что проконсультируются с руководством, и через несколько минут сообщили этой женщине о нашей готовности принять названных ею гостей. Этого на опубликованном видео, естественно, не осталось. Таким образом, получается, что мы не допустили в заведение тех, кто к нам и не приходил, — говорится в комментарии кафе.
Волонтер ранее также уточняла, что военнослужащие ошиблись дверью и поэтому ждали в холле «Спартака», а не в самом кафе.
РИА «Воронеж» продолжает следить за ситуацией. Администрация кафе готовит еще один комментарий.
В июне 2023-го РИА «Воронеж» рассказывало, как в бар в центре города не пустили участника спецоперации под предлогом того, что мужчина был одет в полевую форму. По требованию прокуратуры Воронежской области региональное управление Роспотребнадзора организовало внеплановую проверку бара. В отношении заведения возбудили административные дела.