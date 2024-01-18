Вода или еда? В уральском городе зарегистрирована вспышка гепатита А

Ели в «шаурмячной»
О массовом заболевании гепатитом А в Краснотурьинске стало известно 11 января, когда диагноз подтвердился у семи взрослых, которых доставили в инфекционные отделения соседних Карпинска и Североуральска. После этого в городе начались масштабные проверки в заведениях общепита, а в местную больницу допонительно привезли 200 доз препарата, формирующего иммунитет против вируса.
Накануне, 17 января, по решению суда в Краснотурьинске приостановили деятельность двух закусочных «Гиро» (на улице Ленинского Комсомола, 21, и улице Рюмина, 1/1) на 90 суток.
Ранее специалисты Роспотребнадзора установили связь заболевания с данными точками общепита и вышли на объекты для оценки соблюдения санэпидзаконодательства и отбора проб для лабораторных исследований. В итоге санитарные врачи выявили в «шаурмячных» ряд серьезных нарушений.
«Исследования пищевого сырья, готовой продукции, смывов на санитарно-бактериологические и вирусологические показатели выявили несоответствие проб нормативным показателям», — сообщили в региональном ведомстве.
В частности, в закусочных выявили отсутствие водоснабжения и продукцию без товарно-сопроводительных документов. Также сотрудники «Гиро» не проходят медицинское обследование и готовят блюда в личной одежде.
Уже 14 заболевших
По данным на 17 января, в Краснотурьинске выявлено 12 заболевших гепатитом А среди клиентов закусочных. Утром 18 января стало известно об еще двух заразившихся. В общей сложности под наблюдением медиков находятся 14 человек, трое из них — дети.
Как отметили в Роспотребнадзоре, по каждому случаю заболевания специалистами Североуральского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проводится эпидемиологическое расследование. За заболевшими и контактными лицами установлено медицинское наблюдение. Кроме того, организована вакцинация контактных лиц в очагах, уже привито порядка 120 человек.
«Силами сотрудников Роспотребнадзора, медработников и волонтеров медколледжа проведен обход близлежащих к “Гиро” жилья и учреждений для выявления возможных случаев заболевания без обращения за медпомощью (один из 11 заразившихся был выявлен именно на обходе). В городе проводится комплекс противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения гепатита А среди населения», — говорится в официальном сообщении.
Вода безопасна?
Тем временем, жители Краснотурьинска наперебой пишут в социальных сетях о плохой водопроводной воде, связывая с ней вспышку гепатита.
«Болезни даны людям не просто так, а чтобы люди начинали задумываться, почему? И забегаловки ни при чем, вон моя внучка подхватила гепатит А 5 лет назад, по сей день мучаемся. Маленькая хлебнула в ванной горячей воды. Сидела в ванной, вот и заразилась. Значит в городе проблемы с водой (вода специфически и выглядит, и воняет). И забегаловки вовсе ни при чем», — комментирует в одной из соцсетей жительница Оксана.
«Вода горячая в Краснотурьинске это что-то, как в ней можно мыться, я не знаю. Просто вонючка!» — пишет Татьяна.
Однако домыслы горожан вскоре опровергли глава городского округа Александр Устинов, а затем и специалисты Роспотребнадзора.
«Воду исследовали, вода на предмет вирусного заражения безопасная. Пока основным источником распространения рассматривается заведение Giro Burger», — рассказал начальник Североуральского территориального Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Александр Ливар.
К расследованию вспышки гепатита подключилась прокуратура, полиция, следователи, муниципальные власти и даже аппарат губернатора Свердловской области.
В Следственном комитете по факту массового заболевания в Краснотурьинске проводят процессуальную проверку на предмет возможного наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (производство и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Справка
Гепатит А (также называемое Болезнью Боткина и «болезнью грязных рук») — острое инфекционное заболевание печени, которое может протекать в легкой или тяжелой форме и передаеься через зараженные продукты питания и воды, а также при непосредственном контакте с инфицированным лицом. Риск заражения возникает в условиях отсутствия безопасного водоснабжения, в плохих санитарно-гигиенических условиях и при несоблюдении правил гигиены. Симптомы инфицирования гепатитом A: ощущение слабости и недомогания, потери аппетита, тошнота и рвота, боли в мышцах, потемнение мочи и желтуха (пожелтение глаз и кожных покровов).