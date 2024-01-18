Вода или еда? В уральском городе зарегистрирована вспышка гепатита А

«Болезни даны людям не просто так, а чтобы люди начинали задумываться, почему? И забегаловки ни при чем, вон моя внучка подхватила гепатит А 5 лет назад, по сей день мучаемся. Маленькая хлебнула в ванной горячей воды. Сидела в ванной, вот и заразилась. Значит в городе проблемы с водой (вода специфически и выглядит, и воняет). И забегаловки вовсе ни при чем», — комментирует в одной из соцсетей жительница Оксана.