Депутат из Златоуста пойдёт под суд за мошенничество на полмиллиона

По версии следствия, часть преступлений обвиняемый совершил с 2020 по 2022 год, когда руководил УК. Он готовил фиктивные договоры подряда и сдавал в бухгалтерию для оплаты акты приёмки якобы выполненных подрядчиками работ. Получал из кассы деньги, которые на словах намеревался передать исполнителям, но вместо этого тратил. Ущерб составил порядка 360 тысяч рублей.