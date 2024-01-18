Депутат из Златоуста пойдёт под суд за мошенничество на полмиллиона

Уголовное дело о мошенничестве на сумму более 520 тысяч рублей направила в суд прокуратура Златоуста. На скамье подсудимых окажется депутат городского собрания и бывший руководитель местной управляющей компании. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
По версии следствия, часть преступлений обвиняемый совершил с 2020 по 2022 год, когда руководил УК. Он готовил фиктивные договоры подряда и сдавал в бухгалтерию для оплаты акты приёмки якобы выполненных подрядчиками работ. Получал из кассы деньги, которые на словах намеревался передать исполнителям, но вместо этого тратил. Ущерб составил порядка 360 тысяч рублей.
Ещё часть хищений житель Златоуста совершил, будучи депутатом горсобрания. Он составлял обращения от лица жителей, которым якобы нужна была материальная помощь. Заведомо ложные сведения прописывал в актах, которые вносил в отчёты о расходовании средств на депутатскую деятельность и предоставлял для оплаты.
«Указанным способом обвиняемый в период с 2020 по 2022 год похитил денежные средства Златоустовского городского округа в сумме свыше 160 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.
По данным Ura.ru, речь идёт о депутате горсобрания Златоуста Викторе Рощупкине. В надзорном ведомстве уточняют, что в период следствия на его счета наложили арест на сумму свыше 670 тысяч рублей. Причинённый ущерб обвиняемый возместил в полном объёме. Его дело рассмотрит Златоустовский горсуд.