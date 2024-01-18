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Массовое ДТП произошло в «долине смерти» Кстовского района

На трассе М-7 Москва -Уфа столкнулись четыре автомобиля.

Утром 18 января в так называемой «долине смерти» в Кстовском районе произошло массовое ДТП: столкнулись сразу четыре автомобиля. Об этом сообщает УГИБДД по Нижегородской области.

На 451 трассы М-7 водитель автомобиля «Фотон» не сохранил безопасную дистанцию и врезался во впереди идущий КамАЗ. После этого «ФотоН» выкинуло на полосу встречного движения, где он столкнулся в большегрузом «Фредлайнер». От удара фура опрокинулась в кювет, а виновник врезался еще и в «Тайгер».

В результате пострадал только водитель «Фотона», его госпитализировали в Кстовскую ЦРБ.

Участок трассы получил название «Долина смерти» из-за того, что здесь происходит много аварий.