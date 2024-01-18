Число отравившихся в школе Адмиралтейского района выросло. Учебный процесс поставили на паузу

Учебный процесс в школе № 260 Адмиралтейского района Петербурга поставили на паузу после массового отравления детей. Кишечную инфекцию подхватили без малого пятьдесят человек, в учреждении работают правоохранительные органы.
О начале доследственной проверки 18 января сообщил Следственный комитет. Сотрудники осматривают столовую, опрашивают руководство школы и заболевших. Проверку также проводит прокуратура Адмиралтейского района. Особое внимание уделяют работе организатора питания — Торгового дома «Ленинградский», который, по данным «Фонтанки», уже привлекал внимание ведомства санитарно-эпидемиологическими нарушениями.
Учебный процесс в школе на Лермонтовском проспекте 18 января приостановлен до особого распоряжения. В школе «Фонтанке» уточнили, что уже решается вопрос о том, как будет организована учёба. Число заболевших выросло до 49.
Накануне Роспотребнадзор сообщал о регистрации 43 случаев кишечной инфекции. Все лечатся амбулаторно.