Метель и сильный снегопад обрушатся на Нижний Новгород 19 января

— Пешеходам необходимо обходить опасную зону при уборке снега с крыш, — предупреждают спасатели. — На время непогоды ограничьте использование автотранспорта, лучше по возможности совсем воздержитесь от поездок. Если вы все же сели за руль, то обязательно соблюдайте дистанцию.