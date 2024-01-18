Метель и сильный снегопад обрушатся на Нижний Новгород 19 января

Ночью и утром 19 января на Нижний Новгород и Нижегородскую область обрушатся метель и сильный снегопад. Соответствующее экстренное предупреждение выпустило региональное ГУ МЧС.
— В Нижегородской области ожидаются сильный снег, метель и порывистый ветер до 15−20 метров в секунду, — говорится в сообщении ведомства. — В связи с этим возможно ухудшение видимости до 500 метров. Также ожидается гололед и снежные заносы.
Из-за ухудшения погодных условий нижегородцев просят не выпускать в одиночку на улицу детей, пожилых и больных людей. Также нижегородцам стоит опасаться нависшего снега на крышах.
— Пешеходам необходимо обходить опасную зону при уборке снега с крыш, — предупреждают спасатели. — На время непогоды ограничьте использование автотранспорта, лучше по возможности совсем воздержитесь от поездок. Если вы все же сели за руль, то обязательно соблюдайте дистанцию.