В Андижане водитель Gentra сбил насмерть 78-летнего пешехода

Как сообщает пресс-служба УБДД УВД Андижанской области, авария произошла 13 января примерно в 10:00 на территории махалли «Мустакиллик 21 йиллиги» города Андижана.
25-летний гражданин, управляя автомобилем Gentra, принадлежащим частному предприятию, на скорости сбил 78-летнего пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.
Сообщается, что пострадавшего госпитализировали в больницу с различными травмами. Но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался.
В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.