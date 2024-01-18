В Башкирии арестовали еще одного участника массовой драки в кафе

Органами предварительного следствия он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («хулиганство»).
«В судебном заседании обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя, просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток», — проинформировали в объединенной пресс-службе судов РБ.
Постановление пока не вступило в законную силу.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что суд заключил под стражу троих участников драки в кафе.
Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, по данным следствия, 27 декабря 2023 года в полицию поступило сообщение о потасовке в одном из местных кафе. Предварительно установлено, что несколько посетителей пришли в заведение в состоянии алкогольного опьянения. Один из них пролил напиток на девушку, которая оказалась знакомой других клиентов заведения. Мужчина попросил извиниться подозреваемого, но тому это не понравилось. Злоумышленник напал на пострадавшего, а затем к нему присоединились остальные подозреваемые. Один из избитых сейчас проходит лечение от травм.