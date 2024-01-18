«У него стаж 60 лет, он всегда ездил на такой резине»: Вдова водителя Chery, устроившего ДТП с 66 машинами на «М-11», впервые рассказала, как произошла трагедия

— Я шла и тут увидела женщину под машиной, это была мама погибшего ребеночка. Чуть дальше лежал мужчина, зажатый колесами. Это папа ребенка, — плачет женщина. — Я кричу: «Леня!». И тут вижу нашу искореженную машину. Там все в кровище было. Муж сидел в ней и еще дышал. Я кричала, чтобы его укрыли. Я не знаю, как он к тому моменту еще жив был. Но он уже ничего не понимал. У него все перебито было, от него вообще ничего не осталось. Когда скорая приехала, он скончался.