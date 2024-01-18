«У него стаж 60 лет, он всегда ездил на такой резине»: Вдова водителя Chery, устроившего ДТП с 66 машинами на «М-11», впервые рассказала, как произошла трагедия

Авария на трассе М-11 «Нева» в Новгородской области, где столкнулись 66 машин и пострадали 19 человек, стала крупнейшим ДТП 2024 года. В массовом столкновении погибла целая семья из Москвы, а также 70-летний водитель автомобиля Chery, которого считают виновником ДТП. По версия следствия, он ехал на летней или просто лысой резине, его занесло, а дальше машины, следовавшие за ним по трассе, стали врезаться друг в друга. Выжившая супруга погибшего пенсионера впервые рассказала spb, kp.ru, как началось массовое ДТП На М-11 и что стало причиной.
«НАС СТАЛО КРУТИТЬ НА ТРАССЕ».
— Мы с мужем ехали из Шушар к себе домой. Был снег. Заехали на стоянку, чай попили, поехали дальше. Скользко на дороге было просто невыносимо. Муж всегда был у меня очень обязательный, всегда смотрел, где притормозить. Мы ехали от силы 75 километров в час, возможно, чуть больше. Дорога была «стекло», просто лед. Мы проехали немного, нас стало крутить. Вертело, перевернуло и об отбойник ударило.
Пенсионерка вышла из кроссовера на дорогу, чтобы осмотреть машину. Это и спасло ей жизнь. Супруг остался в авто, и в это время в Chery влетела другая машина.
— Когда я вышла, у меня ноги разъехались в разные стороны, такая дорога скользкая была, — вспоминает женщина. — Муж сидел и говорил: «Я не понял, а что это было». Мы встали поперек, чуть подальше отбойника, фары были разбиты, номер висел. Я встала на дорогу, машины летят на сумасшедшей скорости. Я кричу и машу им, муж кричит: «Уйди!». Я поняла, что сейчас будет что-то страшное. Прижалась к отбойнику, снег залепил глаза. Я услышала только, что муж сказал: «Ой». И все, понеслось. Машины стали бить его. Я не видел, какой автомобиль был первым. Они врезались в него одна за одной.
Все это время пенсионерка стояла у отбойника. В этот момент по дороге и ехала семья на минивэне Honda с двумя детьми. За рулем был 49-летний глава семейства. Заметив другую аварию, он притормозил и встал на обочине. Мужчина вышел помочь другим водителям, в этот момент его снесло автомобилем. Вслед за супругом выбежала жена, которую тоже сбили насмерть. В этот момент каким-то образом из машины выпал малыш.
— Я услышала плач ребенка. Глаза подрала. А малыш лежит на дороге, на снегу. Он лежал поперек дороги в белом костюмчике. Прямо на него несутся машины. Я кричу: «На дороге ребенок!». А у них скорость бешеная. И тут машина сбивает этого ребенка у меня на глазах. После этого прямо на меня понеслась фура. Я думала, это конец. Закрыла глаза. Фура тормознула передо мной. И тут все начали биться уже в нее.
«МУЖ ВСЮ ЖИЗНЬ РАБОТАЛ ВОДИТЕЛЕМ».
Когда фура разделила дорогу на два ДТП, пенсионерка пошла искать супруга. Шел снег, по трассе из-за искореженных машин было почти не пройти.
— Я шла и тут увидела женщину под машиной, это была мама погибшего ребеночка. Чуть дальше лежал мужчина, зажатый колесами. Это папа ребенка, — плачет женщина. — Я кричу: «Леня!». И тут вижу нашу искореженную машину. Там все в кровище было. Муж сидел в ней и еще дышал. Я кричала, чтобы его укрыли. Я не знаю, как он к тому моменту еще жив был. Но он уже ничего не понимал. У него все перебито было, от него вообще ничего не осталось. Когда скорая приехала, он скончался.
Пенсионерка не знает, на какой точно резине ехал ее супруг. На ее памяти это была первая его авария.
— Нормальная резина, мы всю жизнь ездили на такой. Дорога была невыносимая просто. Зеркало, покрытое льдом. И причиной аварии стала именно скользкая дорога. Потому что муж с 16 лет ездил за рулем — 60 лет стаж! Он всю трассу магаданскую прошел, всю жизнь водителем работал, в том числе на пассажирских автобусах. И никогда такого не было.
Сейчас пенсионера уже похоронили. В ДТП разбираются следователи.