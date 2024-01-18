ВС РФ отразили шесть атак ВСУ на купянском направлении

Также в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы (ВС) России освободили населенный пункт Веселое в ДНР. Ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем было нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 42-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Клещеевки и Андреевки в ДНР.