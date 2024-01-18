Пожилой минчанин перевел телефонным мошенникам Br60 тыс

Мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Звонивший заявил, что на имя потерпевшего мошенники открыли счет для перевода денег от обманутых граждан. Собеседник пригрозил, что пенсионера признают пособником аферистов и в его квартире проведут обыск с целью найти похищенные средства. Единственный способ избежать ответственности — «задекларировать» все свои сбережения и положить на определенный счет.



Мужчина поверил звонившему, отправился в банк и перевел Br60 тыс., а вскоре узнал, что все деньги со счета сняли неизвестные.