Крупный пожар в магазине потушили в Павлодаре

По информации МЧС, 18 января в 13:30 сотрудники службы пожаротушения незамедлительно выехали на вызов о пожаре в одноэтажном отдельно стоящем магазине в Павлодаре.
«До приезда пожарных персонал магазина эвакуировался самостоятельно. Тушение пожара усложняло густое задымление и открытый огонь. Был объявлен сложный ранг пожара. Силами огнеборцев удалось предотвратить распространение огня на соседние здания. Общая площадь пожара 300 кв. метров», — говорится в сообщении.
Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара устанавливается.
Пожар ликвидировали в 16:59. В тушении пожара были задействованы 61 сотрудник и 13 единиц техники.