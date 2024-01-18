Врио главы администрации Межгорья Вячеславу Калугину изменили меру пресечения

По ее словам, суд принял решение «в связи с изменением оснований для нахождения под стражей». Подробностей госпожа Файзуллина не сообщила.



Вячеслав Калугин обвиняется в присвоении денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, с апреля по сентябрь 2021 года он, минуя председателя горсовета, назначал себе премии и другие стимулирующие выплаты, общая сумма которых составила 1,3 млн руб.



Обвиняемый не признает вину. 29 июня прошлого года Белорецкий межрайонный суд арестовал господина Калугина, а два месяца спустя отправил обвиняемого под домашний арест. В сентябре Верховный суд признал изменение меры пресечения незаконным, в ноябре суд первой инстанции продлил арест до 27 января 2024 года.