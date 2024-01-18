По ее словам, суд принял решение «в связи с изменением оснований для нахождения под стражей». Подробностей госпожа Файзуллина не сообщила.
Вячеслав Калугин обвиняется в присвоении денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, с апреля по сентябрь 2021 года он, минуя председателя горсовета, назначал себе премии и другие стимулирующие выплаты, общая сумма которых составила 1,3 млн руб.
Обвиняемый не признает вину. 29 июня прошлого года Белорецкий межрайонный суд арестовал господина Калугина, а два месяца спустя отправил обвиняемого под домашний арест. В сентябре Верховный суд признал изменение меры пресечения незаконным, в ноябре суд первой инстанции продлил арест до 27 января 2024 года.
Врио главы администрации Межгорья Вячеславу Калугину изменили меру пресечения
Сегодня Белорецкий межрайонный суд изменил меру пресечения врио главы администрации Межгорья Вячеславу Калугину на домашний арест, сообщила «Ъ-Уфа» его адвокат Лиана Файзуллина.
По ее словам, суд принял решение «в связи с изменением оснований для нахождения под стражей». Подробностей госпожа Файзуллина не сообщила.