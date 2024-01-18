Не поделили танцпол: женщины подрались в клубе в Кокшетау

О происшествии правоохранителям стало известно из сообщения медиков. В больницу доставили 27-летнюю женщину с различными травмами.
Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что пострадавшая получила ранение при драке в местном клубе.
Предварительно установлено, что одна из женщин, танцуя, по неосторожности толкнула другую. Слово за слово, дошло до нецензурной брани и рукоприкладства.
По факту хулиганства полицейские начали досудебное производство. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установили 31-летнюю женщину, причастность которой проверятся.