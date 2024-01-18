В Ташкенте мужчину, не платившего алименты трем бывшим женам, арестовали на 15 суток

Пресс-служба Бюро принудительного исполнения проинформировала, что в Яшнабадском районном отделе ведомства возбудили дело в отношении гражданина, который уклонялся от уплаты алиментов. Мужчина задолжал деньги на содержание детей трем своим бывшим женам.
Решением Яшнабадского районного суда незадачливый отец, отказавшийся от выполнения своих обязательств, приговорен к 15 суткам административного ареста.
Срок небольшой, но, возможно, это освободит ему немного времени, чтобы подумать о своем поведении и серьезности таких вопросов, как брак и воспитание детей.