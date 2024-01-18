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В Ташкенте мужчину, не платившего алименты трем бывшим женам, арестовали на 15 суток

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте за неуплату алиментов задержали мужчину, который задолжал деньги на содержание детей трем бывшим женам, передает корреспондент Podrobno.uz.

Пресс-служба Бюро принудительного исполнения проинформировала, что в Яшнабадском районном отделе ведомства возбудили дело в отношении гражданина, который уклонялся от уплаты алиментов. Мужчина задолжал деньги на содержание детей трем своим бывшим женам.

Решением Яшнабадского районного суда незадачливый отец, отказавшийся от выполнения своих обязательств, приговорен к 15 суткам административного ареста.

Срок небольшой, но, возможно, это освободит ему немного времени, чтобы подумать о своем поведении и серьезности таких вопросов, как брак и воспитание детей.