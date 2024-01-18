В Петербурге суд оправдал детского врача, обвиняемого в смерти пациента

Горсуд отменил обвинительный приговор и отправил дело на новое рассмотрение иным составом суда. Во второй раз материалы поступили в Василеостровский райсуд с той же статьёй о халатности. Суд вернул дело в прокуратуру, сочтя, что в действиях врача есть состав более тяжкого преступления — оказание небезопасных услуг. Это решение также было успешно обжаловано защитой, и дело передали уже третьей судье Василеостровского суда.