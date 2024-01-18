В Петербурге суд оправдал детского врача, обвиняемого в смерти пациента

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 18 января Конунову оправдали в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления, признав за ней право на реабилитацию. Женщине вменяли халатность, которая по неосторожности повлекла смерть полуторагодовалого ребёнка.
«Фонтанка» писала, что Конунова была назначена лечащим врачом мальчика, поступившего в Детскую инфекционную больницу № 3 после полуночи 29 июня 2017 года. Исходя из симптомов, она предположила, что у пациента острый гастроэнтерит, хотя его признаки очень схожи у детей до 2 лет с признаками аппендицита.
По версии обвинения, врач своевременно не организовала осмотр и консультацию пациента детским хирургом — его вызвали 1 июля, тогда же стало понятно, что у ребёнка острый аппендицит. Мальчика перевезли в другую больницу, где боролись за его жизнь три дня, но спасти не смогли.
Василеостровский суд слушал дело с весны 2019 года. В июне 2021-го Конунову признали виновной, но статью облегчили с «халатности» до причинения смерти по неосторожности. Подсудимой назначили два года ограничения свободы, в связи с истечением сроков давности от наказания она была освобождена. С Детской инфекционной больницы № 3 взыскали 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда семье мальчика.
Защита обжаловала решение. Адвокат настаивала, что Конунова не нарушила утверждённые приказами стандарты при назначении консультации детского хирурга, а первая инстанция не в полном объёме приняла во внимание выводы судебно-медицинских экспертиз. Кроме того, подчёркивается, что именно Конунова первая установила диагноз аппендицит и вызвала хирурга.
Горсуд отменил обвинительный приговор и отправил дело на новое рассмотрение иным составом суда. Во второй раз материалы поступили в Василеостровский райсуд с той же статьёй о халатности. Суд вернул дело в прокуратуру, сочтя, что в действиях врача есть состав более тяжкого преступления — оказание небезопасных услуг. Это решение также было успешно обжаловано защитой, и дело передали уже третьей судье Василеостровского суда.
Она пришла к выводу, что не представлено бесспорных и достаточных доказательств того, что для пациента был бы более благоприятный прогноз в случае обеспечения более ранней консультации хирурга.
«Согласно заключениям судебно-медицинских экспертиз, а также показаниям экспертов в судебном заседании, установлен дефект оказания медицинской помощи пациенту Ч., который при этом не находится в прямой причинной связи с наступлением смерти», — сообщили в пресс-службе судов.