Взрыв произошел в пекарне Арыси, погибла женщина

«По информации спасателей, один из баллонов стоял недалеко от места возгорания, из-за чего, газ в нем быстро нагрелся и расширился, произошел взрыв. По прибытию на место пожара, из пекарни на улицу вынесли еще два газовых баллона по 50 литров каждый и столько же баллонов по 25 литров», — говорится в сообщении СМИ.