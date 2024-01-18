В Краснодаре родители пожаловались на заболевшую воспитательницу детсада

Как прокомментировал официальный представитель УМВД РФ по городу Краснодару Артем Коноваленко, в полицию сообщений насчет этого детсада не поступало. Однако на основании выявленной в Сети информации назначена проверка для установления всех обстоятельств и принятия законного решения.