Первый случай ботулизма выявили в Гродненской области из-за домашнего лечо

В Гродненской области ботулизм обнаружили у 38-летнего мужчины, которые поел домашнего лечо. Подробности рассказали в пресс-службе Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
В сообщении говорится, что первый случай ботулизма в быту был зафиксирован в январе 2024 года. По информации ведомства, перед рождественскими праздниками 38-летний мужчина, который проживает в Берестовицком районе, употребив лечо домашнего приготовления, почувствовал недомогание. Кроме того, среди симптомов были тошнота и тяжесть в желудке. Подчеркивается, что своевременное обращение за медпомощью спасло ему жизнь.
В ведомстве напомнили, что у ботулотоксина нет вкуса, а также цвета и запаха. И уточнили, что не всегда есть такой признак, как вздутие банок. Сказано, что чаще всего ботулизм развивается во время употребления консервов, которые были приготовлены в домашних условиях. Кроме того, он может быть в соленой или копченой рыбе, ветчине, колбасах.