Первый случай ботулизма выявили в Гродненской области из-за домашнего лечо

В ведомстве напомнили, что у ботулотоксина нет вкуса, а также цвета и запаха. И уточнили, что не всегда есть такой признак, как вздутие банок. Сказано, что чаще всего ботулизм развивается во время употребления консервов, которые были приготовлены в домашних условиях. Кроме того, он может быть в соленой или копченой рыбе, ветчине, колбасах.