Второй суд не принял иск к Ивлеевой на ₽1 млрд из-за «голой вечеринки»

«18 января 2024 Таганский районный суд города Москвы отказал в принятии искового заявления Иншакова А. И», — говорится в публикации.
В начале января 2024 года иск Иншакова к Ивлеевой не принял Хамовнический суд Москвы, поскольку ответчик проживает «на территории иного субъекта».
Накануне, 17 января 2024 года, еще один иск к Ивлеевой на 1 млрд руб. поступил во Всеволожский суд Ленобласти. Его подала жительница Златоуста, которой действия участников «голой вечеринки» причинили «нравственные, физические страдания, чувства безысходности, обреченности, страха за будущее своих детей, внуков, за будущее России».
В ночь на 21 декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор» прошла вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой Almost Naked («Почти голый»). Снимки участников, полуобнаженных или в прозрачных костюмах, попали в интернет и вызвали скандал, а Роскомнадзор нашел признаки «пропаганды ЛГБТ» (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).