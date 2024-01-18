Второй суд не принял иск к Ивлеевой на ₽1 млрд из-за «голой вечеринки»

Накануне, 17 января 2024 года, еще один иск к Ивлеевой на 1 млрд руб. поступил во Всеволожский суд Ленобласти. Его подала жительница Златоуста, которой действия участников «голой вечеринки» причинили «нравственные, физические страдания, чувства безысходности, обреченности, страха за будущее своих детей, внуков, за будущее России».