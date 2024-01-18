Руководитель ГлавУКС Разживин подал в суд иск на жителя Нижнего Новгорода

Руководитель МКУ «Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода» Сергей Разживин подал в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Он хочет взыскать с ответчика моральный ущерб в 2 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Канавинского районного суда.



В своем заявлении истец указал, что гражданин Ш. неоднократно обращался к мэру. При этом ответчик использовал фразы, которые, как утверждает Разживин, порочат его честь, достоинство и деловую репутацию, так как не соответствуют действительности и вообще являются заведомо ложными.



Истец просит суд признать заявления таковыми и обязать ответчика опровергнуть их. Также Разживин намерен взыскать через суд с нижегородца моральный ущерб в размере 2 млн рублей.



Напомним, экс-главу ГУ по капстроительству Сергея Куклаева обвиняют в злоупотреблении полномочиями.