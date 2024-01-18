Мошенники рассылают сообщения от имени главы района под Воронежем

— В Telegram-канале был создан фейковый аккаунт с моими данными и моей фотографией, С него рассылаются сообщения якобы от моего имени. Текст — о приезде проверяющего по фамилии Дегтярев и требование позвонить по указанному телефону. Прошу всех сохранять бдительность, не поддаваться провокациям и не разглашать свои персональные данные, — предупредил Сергей Хорошилов на своей странице в ВК. — Обо всех подобных случаях прошу оперативно сообщать в администрацию района.