Самарцы сообщили об эвакуации детей одной из школ города

В Самаре местные жители поделились в социальных сетях кадрами эвакуации одной из школ города. Судя по кадрам, происшествие случилось днем в четверг, 18 января 2024 года.
Горожане опубликовали кадры толпы школьников и сотрудников учреждения у школы № 166. К зданию также прибыли сотрудники правопорядка. Официальной информации о причинах эвакуации пока нет.
Напомним, в регионе распространились пугающие сообщения о готовящихся нападениях в школах. Глава губернии Дмитрий Азаров прокомментировал происходящее и сообщил, что ситуация находится на контроле полиции.