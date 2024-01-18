В Татарстане возбудили дело по проблеме водоснабжения в Чистополе

Жители Чистополя продолжают сталкиваться с проблемами отключения воды в городе. Ситуация с аварийными случаями на сетях обострилась в первые дни нового года. Как говорят местные жители, после организации подвоза воды в жилые дома вопрос решается медленно, воды в некоторых районах нет. 17 января случилась новая авария, на этот раз на улицах Мира и Энгельса. Аварийную ситуацию взял на личный контроль раис республики Рустам Минниханов, а дело дошло до доследственной проверки.