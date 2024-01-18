Мужчина ранил из ружья двух человек в Щучинске

«Двое потерпевших получили тяжкий вред здоровью. Судом Ч. признан виновным в незаконном хранении, перевозке огнестрельного оружия и патронов к нему и умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью двух лиц из хулиганских побуждений. При назначении наказания суд учёл молодой возраст, отсутствие судимости, частичное признание вины и раскаяние, добровольную выдачу оружия в ходе следствия», — сообщили в суде.