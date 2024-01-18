В Ташкенте три человека погибли от отравления неизвестным веществом

ТАШКЕНТ, 18 янв — РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, скончались от отравления неизвестным веществом в одном из частных домов Ташкента, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба генпрокуратуры Узбекистана.
По данным пресс-службы, в Учтепинском районе Ташкента в частном доме были обнаружены без сознания пять человек из одной семьи.
«После осмотра в доме была установлена смерть двоих из них — 36-летней женщины и пятилетней девочки. Позже еще один член семьи, мужчина 39 лет, скончался в больнице», — говорится в сообщении генпрокуратуры для СМИ.
Еще двое — 12-летняя и годовалая девочки были госпитализированы в тяжелом состоянии в токсикологическое реанимационное отделение Республиканского центра экстренной медицинской помощи.
Для установления причины смерти погибших назначена судебно-медицинская экспертиза, из дома взяты образцы всех продуктов питания и лекарств, ведется следствие, добавили в пресс-службе.