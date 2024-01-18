В Геленджике турист поджег машину из-за конфликта на дороге

По данным ведомства, в полицию обратилась 31-летняя местная жительница, сообщив, что ее автомобиль Hyundai Solaris загорелся. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили, что колесо машины было облито бензином и подожжено. Сумма ущерба составила 400 тыс. руб.



В ходе проверки обстоятельств произошедшего был задержан 37-летний приезжий. Злоумышленник пытался покинуть Краснодарский край на автобусе. Задержанный объяснил свой поступок местью, вызванной дорожным конфликтом. Мужчина пояснил, что пострадавшая спровоцировала аварийную ситуацию.



По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). В случае доказательства вины подозреваемого, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.



Анастасия Донскова.