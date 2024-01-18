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В Речицком районе грузовой автомобиль сбил двух женщин

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, утром 17 января вблизи Речицы произошло ДТП, в котором пострадали две женщины-пешехода.
В Речицком районе грузовой автомобиль сбил двух женщин
Источник: УВД Гомельского облисполкома

Отмечается, что 25-летний водитель МАЗ совершил наезд на 49-летнюю и 63-летнюю женщин, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате наезда женщины получили травмы и были доставлены в больницу.