В Речицком районе грузовой автомобиль сбил двух женщин

Отмечается, что 25-летний водитель МАЗ совершил наезд на 49-летнюю и 63-летнюю женщин, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате наезда женщины получили травмы и были доставлены в больницу.
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Отмечается, что 25-летний водитель МАЗ совершил наезд на 49-летнюю и 63-летнюю женщин, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате наезда женщины получили травмы и были доставлены в больницу.