Жительница Кокшетау заявила, что едва не погибла после «укола красоты»

Женщина уверяет, что не знает, что же ей вкололи на самом деле. Со слов Оксаны, она сразу же обратилась в правоохранительные органы. Но с момента инцидента прошло уже три месяца, а сдвигов в решении дела, как отмечает сама женщина, нет. Данный факт корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в Департаменте полиции Акмолинской области.