Жительница Кокшетау заявила, что едва не погибла после «укола красоты»

Историю жительницы Кокшетау по имени Оксана, которая решила не скрывать своего лица, опубликовали авторы Instagram-паблика sinegor.kz (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Отмечается, что после обычной процедуры плазмолифтинга в одном из салонов города Оксану увозили уже на «скорой».
«После укола, который поставила косметолог, у женщины начался отек Квинке и пошла кровь из рубцов за ушами. Она чудом осталась жива и до сих пор восстанавливается», — отмечается в публикации.
Женщина уверяет, что не знает, что же ей вкололи на самом деле. Со слов Оксаны, она сразу же обратилась в правоохранительные органы. Но с момента инцидента прошло уже три месяца, а сдвигов в решении дела, как отмечает сама женщина, нет. Данный факт корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в Департаменте полиции Акмолинской области.
«Обращение Даниловой О. для проведения соответствующей проверки направлено в Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан Акмолинской области. В случае установления нарушений, повлекших причинение, предусмотренного Уголовным кодексом вреда здоровью Даниловой О., будет начато досудебное расследование», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее мы рассказывали о том, что в Атырауской области женщина умерла после укола в больнице. Отмечается, что 54-летняя казахстанка обратилась в больницу с жалобами на боли в спине. По словам ее родных, ей поставили диагноз «поясничный остеохондроз» и назначили соответствующее лечение.
Однако родные погибшей утверждали, что ей без предварительной пробы сделали укол, который стал причиной анафилактического шока — у нее внезапно понизилось давление, пошла пена изо рта и, в результате, она скончалась на месте.
Ранее похожий случай произошел в Караганде — здесь от анафилактического шока умер 40-летний мужчина. Родные мужчины заявили, что он предупредил врачей об аллергии на препарат, однако ему все равно вкололи опасное лекарство. Позже выяснилось, что медсестру, вколовшую лекарство, не отстранили от работы.
В середине декабря сообщалось, что в Атырауской области женщина умерла прямо в процедурном кабинете в поликлинике после укола. Сообщалось, что противопоказаний у нее не было, женщина никогда не состояла на учете и лишь в последнее время стала жаловаться на снижение слуха. Позже врачи рассказали свою версию событий.