Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

На главу узбекского землячества завели дело об экстремизме

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Уголовное дело об экстремизме возбуждено на главу узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова за пост, «унижающий достоинство участников СВО», он доставлен в подразделение ГСУСК по Москве, сообщает СК России.
Баратов Усман

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее поручил возбудить уголовное дело против Баратова, опубликовавшего в соцсетях оскорбительный пост об участниках спецоперации. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, комментируя возбуждение уголовного дела, что национальные диаспоры и общины должны четко следовать российским законам, в остальных случаях необходима немедленная и жесткая реакция со стороны государства.

«Возбуждено уголовное дело в отношении Усмана Баратова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом “в” части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) … Баратов доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что Баратов разместил пост, который унижает достоинство группы лиц из числа россиян, в том числе участников специальной военной операции. Следователи продолжают устанавливать других лиц, причастных к преступлению.

Интернет
СК