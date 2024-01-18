На главу узбекского землячества завели дело об экстремизме

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее поручил возбудить уголовное дело против Баратова, опубликовавшего в соцсетях оскорбительный пост об участниках спецоперации. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, комментируя возбуждение уголовного дела, что национальные диаспоры и общины должны четко следовать российским законам, в остальных случаях необходима немедленная и жесткая реакция со стороны государства.
«Возбуждено уголовное дело в отношении Усмана Баратова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом “в” части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) … Баратов доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что Баратов разместил пост, который унижает достоинство группы лиц из числа россиян, в том числе участников специальной военной операции. Следователи продолжают устанавливать других лиц, причастных к преступлению.