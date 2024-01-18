В Минске заблудилась школьница. Встретиться с мамой ей помогли милиционеры

— Хорошо, что эта история закончилась благополучно, — сказала начальник ИДН Заводского РУВД Лариса Палачанская. — Однако в таких случаях высока вероятность наступления неприятных последствий. Поэтому взрослые должны постоянно напоминать детям о правилах безопасности, особенно нахождения в общественных местах. Дети должны знать, как вести себя, если заблудились, к кому можно обратиться за помощью. И важно, чтобы ребенок знал данные и телефоны родителей, а также свой домашний адрес. Не лишним будет сделать и положить в карман бирку с контактными данными.