Двое военнослужащих получили ранения на стрельбах

МИНСК, 18 янв — Sputnik. Огнестрельные ранения получили двое военнослужащих в одной из воинских частей в Беларуси, сообщила пресс-служба Министерства обороны республики.
«Военнослужащим оказана вся необходимая медицинская помощь. Угрозы жизни нет», — сказано в сообщении.
Как отметили в ведомстве, причиной ранения были нарушения требований безопасности при проведении стрельб.
Ранее похожие случаи имели место в 2022 году. В том числе военнослужащий одной из частей Гродненского гарнизона получил ранение в феврале того года. В августе 2022-го другой военный тоже получил огнестрельную травму.
В июле позапрошлого года солдат- «срочник» одного из подразделений 11-й отдельной гвардейской мехбригады был смертельно ранен во время мероприятий боевой подготовки.