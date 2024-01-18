Сильнейший снегопад обрушился на Беларусь. О ситуации в регионах

Экватор зимы. И она продолжает удивлять. То снег, то оттепель. Сегодня на страну снова обрушился мощный снегопад. И, как сообщают, не последний даже на этой неделе. Несмотря на предупреждения синоптиков, утром города встали в пробках. В Минске — 10-балльные. С ростом сугробов коммунальники попросту не справлялись. Регулировать обстановку пришлось усиленным нарядам ГАИ.