Сильнейший снегопад обрушился на Беларусь. О ситуации в регионах

Экватор зимы. И она продолжает удивлять. То снег, то оттепель. Сегодня на страну снова обрушился мощный снегопад. И, как сообщают, не последний даже на этой неделе. Несмотря на предупреждения синоптиков, утром города встали в пробках. В Минске — 10-балльные. С ростом сугробов коммунальники попросту не справлялись. Регулировать обстановку пришлось усиленным нарядам ГАИ.
Сильнее всего ударило по востоку страны. Могилевщина — в условиях оранжевого уровня опасности и плана «Погода». Инспекторы не устают напоминать водителям о простых правилах безопасности. И всегда готовы прийти на помощь — откопать, отремонтировать или вытянуть из заносов.
На дежурство выведены дополнительные наряды ГАИ — службу в регионе несут более 30 экипажей.
Накрыла вьюга и центр страны. В Минске замело дороги, дворы, машины. С утра картина вызвала далеко не позитивные эмоции. Многие отправились на самые настоящие раскопки. Ведь выехать со двора утром — квест. Сюрпризы поджидали водителей и на дороге. И если в районе 9 ехать было практически невозможно, в Минске стояли 10-бальные пробки, спустя пару часов дороги расчистили.
В усиленном режиме и сотрудники аэропорта. Тут за погодой следят круглосуточно, как и борются с ее последствиями. Всего чуть менее 30 единиц, именно столько нужно для бесперебойной работы Национальной гавани.