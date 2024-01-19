Бастрыкин заинтересовался ситуацией с затопленным домом в Пермском крае

Ранее жители Березников требовали от прокуратуры разобраться с проблемным домом в ЖК «Любимов». У новостройки есть такие проблемы, как плесень в подвалах и постоянно неработающие лифты. Позже жильцов многоквартирного дома начали пугать тем, что их расселят по общежитиям, и предложили им за свой счет сделать строительную экспертизу, стоимость которой превышает 600 тысяч рублей.